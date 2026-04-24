Il matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è previsto per il 4 luglio 2026. L'invito ufficiale utilizza lo stile grafico della rivista pop “Cioè”, richiamando un design iconico e riconoscibile. La coppia ha scelto di mantenere un approccio originale, sfidando le tradizioni tipiche delle partecipazioni di nozze. La data e il formato dell'invito sono stati condivisi pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle celebrazioni.

? Cosa sapere Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza celebreranno il matrimonio il 4 luglio 2026.. L'invito ufficiale riprende lo stile grafico della storica rivista pop Cioè.. Aurora Ramazzotti ha svelato un dettaglio inedito del suo matrimonio con Goffredo Cerza trasformando l’invito ufficiale in un piccolo volume pop ispirato all’estetica della storica rivista Cioè. L’influencer ha scelto di comunicare il grande giorno, fissato per il 4 luglio 2026, attraverso un formato che rompe totalmente con la tradizione delle partecipazioni classiche. Il progetto, intitolato Sarà, riprende lo stile grafico e l’anima di una testata iconica degli anni ’90, diventando un oggetto da collezionare ricco di dettagli visivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matrimonio Aurora Ramazzotti: l’invito pop che sfida la tradizione

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