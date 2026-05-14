Il professor Silvio Garattini ha commentato la questione delle diete vegane e vegetariane durante la trasmissione La Volta Buona. Ha sottolineato che chi segue un regime alimentare privo di proteine animali può incontrare alcune difficoltà. Garattini ha spiegato che queste diete possono comportare carenze di determinati nutrienti, senza tuttavia entrare in analisi più approfondite o offrire consigli specifici. La discussione si è concentrata sui possibili aspetti nutrizionali di queste scelte alimentari.

Silvio Garattini torna a criticare le abitudini dei vegani: in collegamento con la trasmissione Rai La volta buona, il noto medico e divulgatore esperto di nutrizione ha risposto a un’ospite che raccontava la sua scelta di non mangiare carne. “Io non mangio animali”, ha rivendicato la signora invitata dalla padrona di casa Caterina Balivo. Alla donna, vegetariana ma non vegana, Garattini ha risposto dicendo che “i vegani, non mangiando proteine animali, hanno una serie di problemi di salute“. Silvio Garattini sui vegani Garattini sul ruolo delle proteine animali La dieta vegana è salutare? Silvio Garattini sui vegani Nel salotto di Balivo si parlava di nutrizione, argomento sempre di vasto interesse. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Silvio Garattini parla dei vegani, "hanno una serie di problemi perché non mangiano proteine animali"

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