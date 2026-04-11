La settimana da incubo di Sam Altman | dopo l'inchiesta qualcuno ha tirato una molotov contro la sua casa

Venerdì sera, un individuo ha lanciato una molotov contro l'abitazione del CEO di una nota azienda tecnologica. La vicenda segue un'inchiesta giornalistica pubblicata all'inizio della settimana, che ha sollevato diverse polemiche e accusato il dirigente di comportamenti discutibili. La polizia sta indagando sull'episodio e sui motivi che possano aver portato a questo gesto. Nessuna persona è rimasta ferita nell'attacco.