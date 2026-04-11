La settimana da incubo di Sam Altman | dopo l'inchiesta qualcuno ha tirato una molotov contro la sua casa
Venerdì sera, un individuo ha lanciato una molotov contro l'abitazione del CEO di una nota azienda tecnologica. La vicenda segue un'inchiesta giornalistica pubblicata all'inizio della settimana, che ha sollevato diverse polemiche e accusato il dirigente di comportamenti discutibili. La polizia sta indagando sull'episodio e sui motivi che possano aver portato a questo gesto. Nessuna persona è rimasta ferita nell'attacco.
Venerdì un aggressore ha lanciato una molotov contro la casa di Sam Altman, CEO di Open AI che a inizio settimana è stato oggetto di un'inchiesta giornalistica che ne ha dipinto un quadro tutt'altro che lusinghiero. Dopo l'attacco, Altman ha accusato i giornalisti di aver alimentato un clima ostile nei suoi confronti, ma la sua reputazione e quella della sua azienda continuano a scricchiolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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