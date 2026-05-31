Due attentati ferroviari sono stati attribuiti a gruppi anarchici, con l’obiettivo di colpire infrastrutture. Le autorità cercano di capire quale sostanza chimica possa aver collegato gli attacchi alla morte di due attivisti coinvolti. Si indaga anche su eventuali collegamenti tra i recenti attentati e le attività della Federazione anarchica informale, che potrebbe aver ispirato o diretto le azioni. Le indagini sono in corso per chiarire i legami tra gli eventi.

? Domande chiave Quale sostanza chimica collega l'attacco ferroviario alla morte dei due attivisti?. Come si collegano i nuovi attentati alla strategia della Federazione anarchica informale?. Perché gli investigatori sospettano un piano coordinato tra diversi gruppi radicali?. Quali sono i legami tra la guerriglia in Valsusa e l'ecologismo violento?.? In Breve Stessa sostanza chimica usata nell'esplosione di marzo a Roma che uccise Mercogliano e Ardizzone.. Modello organizzativo ispirato alla Federazione anarchica informale con gruppi spontanei e senza vertici.. Radicalizzazione nata dalle mobilitazioni contro l'Alta velocità in Valsusa e centri sociali come Askatasuna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attentati ferroviari: l’accelerante punta agli anarco-insurrezionalisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Belgio choc, permesso d'uscita a Mohamed Bakkali: partecipò agli attentati di Parigi 2015In Belgio, uno degli uomini condannati per gli attentati di Parigi del 2015 ha ricevuto un permesso di uscita dal carcere.

L'incendio e la pista degli eco-anarchici: accelerante già usato dai due morti a RomaLo scorso marzo a Roma, due uomini coinvolti in un attentato si sono fatti esplodere durante un tentativo di attacco.