In Belgio, uno degli uomini condannati per gli attentati di Parigi del 2015 ha ricevuto un permesso di uscita dal carcere. L’individuo, coinvolto negli attacchi che causarono 130 vittime tra Stade de France, locali nel centro di Parigi e il teatro Bataclan, aveva già una condanna definitiva. Recentemente, gli è stato concesso il permesso di lasciare temporaneamente il carcere, decisione che ha suscitato reazioni e discussioni nell’opinione pubblica e tra le autorità.

Uno degli uomini condannati per gli attentati islamisti di Parigi del 2015 in cui persero la vita 130 persone - tra lo Stade de France, i locali del centro di Parigi e il Bataclan - ha ottenuto il diritto a un permesso di uscita dal carcere in Belgio. Mohamed Bakkali potrà dunque temporaneamente uscire dal carcere di Ittre, a sud della capitale, dove sta scontando una condanna a 30 anni. "Il tribunale ha preso questa decisione nonostante l'opposizione dell'accusa - ha affermato la procura di Bruxelles - L'accusa non ha diritto di appello e la decisione è quindi definitiva. Spetta al direttore del carcere attuarl" La decisione consentirà a Bakkali, il coordinatore logistico degli attentati del 13 novembre che hanno sconvolto il mondo, di uscire dal carcere sei volte per 36 ore ciascuna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Belgio choc, permesso d'uscita a Mohamed Bakkali: partecipò agli attentati di Parigi 2015

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