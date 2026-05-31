atletica bednarek tuona un super 200 in diamond league dosso stecca a rabat fabbri riemerge tre world lead

Notizia in breve

Nella terza tappa della Diamond League a Rabat, l'atleta ha corso un 200 metri in 19.87 secondi, stabilendo il miglior tempo mondiale stagionale. Un atleta ha invece fallito la prova sui 100 metri a causa di una falsa partenza. Lungo i 3000 metri, un concorrente ha concluso in 7 minuti e 30 secondi, migliorando il record personale. Tre leader mondiali sono stati stabiliti in diverse discipline, mentre un altro atleta ha avuto un risultato insufficiente sulla pista marocchina.