Atletica Bednarek tuona un super 200 in Diamond League Dosso stecca a Rabat Fabbri riemerge tre world lead
Nella terza tappa della Diamond League a Rabat, l'atleta ha corso un 200 metri in 19.87 secondi, stabilendo il miglior tempo mondiale stagionale. Un atleta ha invece fallito la prova sui 100 metri a causa di una falsa partenza. Lungo i 3000 metri, un concorrente ha concluso in 7 minuti e 30 secondi, migliorando il record personale. Tre leader mondiali sono stati stabiliti in diverse discipline, mentre un altro atleta ha avuto un risultato insufficiente sulla pista marocchina.
A Rabat (Marocco) è andata in scena la terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale di atletica sbarcato in terra nordafricana prima di approdare allo Stadio Olimpico per il Golden Gala di giovedì 4 giugno. A illuminare la serata sono state le zampate di Kenneth Bednarek (19.69 sui 200 metri) e Tina Clayton (10.85 sui 100 metri), da annotare i mondiali stagionali di Joe Kovacs (22.58 nel getto del peso), Emma Zapletalova (52.82 sui 400 ostacoli) e Soufiane El Bakkali (7:57.25 sui 3000 siepi). All’appuntamento hanno partecipato cinque italiani: prova sottotono di Zaynab Dosso sui 100 metri (settima con un alto 11.25), Leonardo Fabbri è riemerso dai nulli di Xiamen (quinto 21. 🔗 Leggi su Oasport.it
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