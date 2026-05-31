È stata posata la prima pietra di una nuova stazione di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici in Valdorcia. La struttura, realizzata da un'azienda specializzata nel settore, sarà situata nel Comune di Montalcino. La stazione utilizzerà tecnologie di ricarica avanzate, definite hi-tech, per consentire una ricarica più veloce dei veicoli elettrici. L'iniziativa rappresenta una collaborazione tra l'azienda e le autorità locali.

Atlante, player di riferimento nel settore della ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, celebra con il Comune di Montalcino la posa della prima pietra di quella che sarà una nuova stazione di ricarica. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco e senatore Silvio Franceschelli, e del ceo di Atlante Stefano Terranova, che hanno raggiunto il sito per avviare ufficialmente i lavori con una stretta di mano e la posa della prima pietra, per un progetto che punta a fare del borgo un modello di mobilità sostenibile nella regione. La stazione, che si trova all’ingresso del Comune, ospiterà 8 punti di ricarica ultra-fast con potenza dei charger fino a 600kw, una soluzione tecnologica che garantisce tempi di sosta minimi e un’esperienza di ricarica fluida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atlante in Valdorcia. La ricarica è hi-tech

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