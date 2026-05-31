Astrobiologia | il rischio di ignorare la vita su altri mondi

Notizia in breve

I sensori della missione Viking su Marte hanno commesso errori nel rilevamento di segnali che avrebbero potuto indicare la presenza di vita. I nuovi telescopi spaziali, invece, sono progettati per analizzare l’atmosfera di pianeti lontani, ma alcuni esperti temono che possano non essere sufficientemente sensibili per individuare tracce di vita aliena. Questi strumenti, quindi, potrebbero passare inosservati alcuni segnali importanti.