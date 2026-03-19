Il ministro estone ha dichiarato che l'Europa deve impedire ai combattenti russi coinvolti nel conflitto in Ucraina di accedere liberamente allo spazio Schengen. La preoccupazione riguarda la possibilità che questi individui possano entrare nel territorio europeo senza restrizioni, rappresentando un rischio potenziale. La questione è stata sollevata in un contesto di attenzione alle misure di sicurezza e controllo delle frontiere.

(Adnkronos) - L'Europa deve evitare che chi ha partecipato alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina possa entrare liberamente nello spazio Schengen. È questo il messaggio al centro dell'editoriale firmato dal ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna, che lunedì sarà in visita ufficiale in Italia, e pubblicato da Eurofocus, il portale Adnkronos dedicato agli affari europei. Nel testo, il capo della diplomazia di Tallinn mette in guardia da un rischio che, a suo avviso, non è affatto teorico: la possibilità che migliaia di ex combattenti russi, una volta concluso il conflitto, possano spostarsi in Europa sfruttando il sistema dei visti Schengen. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Combattenti russi in Europa, un rischio che non possiamo ignorare. Parla il ministro estone

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