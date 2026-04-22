Altri Mondi Altri Modi via al festival in Vanchiglia ma non vicino all' ex Askatasuna | La Questura vuole intimidire attesa per Zerocalcare

Mercoledì pomeriggio è iniziata la quarta edizione del festival politico-culturale Altri Mondi Altri Modi, che quest'anno si svolge in modo diffuso nel quartiere Vanchiglia, invece di concentrarsi nello stabile di corso Regina Margherita 47, ex sede. La Questura ha deciso di non autorizzare l’uso di quell’immobile, suscitando accuse di tentativi di intimidazione da parte degli organizzatori. Tra gli ospiti attesi ci sarà anche Zerocalcare.

Prende ufficialmente il via mercoledì pomeriggio, 22 aprile, la quarta edizione del festival politico-culturale Altri Mondi Altri Modi che, al contrario del passato, si svolgerà in maniera diffusa per il quartiere Vanchiglia e non all'interno dell'immobile di corso Regina Margherita 47, ex sede.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate AltriMondi/AltriModi: il festival politico-culturale anima Vanchiglia dal 22 aprile, Zerocalcare inaugura l'edizioneSe in passato il festival ha trovato casa all'interno dello stabile di corso Regina Margherita 47, l'ex Askatasuna ormai sgomberato dal 18 dicembre... “Ci vogliono intimidire”. Askatasuna accusa la questura perché fa rispettare la leggeIl complottismo sta catalizzando la narrazione del centro sociale Askatasuna ormai da diverso tempo, almeno da dicembre, quando l’immobile occupato... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Onde d’altri mondi; Zerocalcare torna a Torino: incontro gratuito per il Festival Altri Mondi Altri Modi (22 Aprile 2026, Torino); Al via un aprile partigiano in Vanchiglia; Il viaggio di Zerocalcare nel nido dei serpenti a Budapest. La Questura di Torino vuole intimidire il Festival Altri Mondi Altri Modi notificando prescrizioni per tutto il perimetro che circonda l’Askatasuna. Ma il festival non si ferma! Il Festival di quest’anno è un momento di incontro, confronto e socialità alternativa e si inse - facebook.com facebook