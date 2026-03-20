Via libera al nuovo Pgt | Sviluppo e sostenibilità

Da ilgiorno.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio comunale ha approvato il nuovo Piano di Governo del Territorio, un documento che definisce le linee guida per lo sviluppo e la sostenibilità della città negli anni a venire. Con questa approvazione, si delinea la futura configurazione urbanistica di Cesano Maderno, segnando un passo importante per il suo assetto istituzionale e territoriale.

Via libera al nuovo Pgt. È stato approvato il nuovo strumento urbanistico che disegna la Cesano Maderno dei prossimi anni. Un procedimento giunto a conclusione dopo un lungo iter amministrativo, che ha visto anche ampie possibilità di confronto con cittadini, imprese, professionisti, enti e associazioni. Un centinaio le osservazioni pervenute, che sono state controdedotte dall’Ufficio di Piano e discusse nelle Commissioni Territorio a inizio di marzo. La pubblicazione del nuovo Piano di governo del territorio da parte degli Uffici è prevista entro giugno, a meno di 3 anni dall’avvio del procedimento. Da quel momento finirà il regime della doppia salvaguardia e i nuovi interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere conformi solo al nuovo Pgt. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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