C’è il via libera al nuovo Pgt | Bovisio più bella e sostenibile

Il consiglio comunale ha approvato il nuovo Piano di governo del territorio, uno strumento che definirà le scelte urbanistiche, ambientali ed economiche del paese negli anni a venire. Con questa decisione, si avvia un percorso per rinnovare e migliorare l’aspetto del centro abitato, puntando su sostenibilità e valorizzazione delle aree. L’approvazione rappresenta un passaggio importante per le future strategie di sviluppo locale.

Il consiglio comunale ha adottato il nuovo Piano di governo del territorio, lo strumento che orienterà le scelte urbanistiche, ambientali ed economiche del paese nei prossimi anni. Il punto politico è chiaro: Bovisio Masciago crescerà senza consumare nuovo territorio. Il cambio di passo si vede anzitutto nei numeri. Il Pgt riduce le previsioni residenziali e il numero dei nuovi abitanti teorici insediabili, passando dai 1.708 nuovi abitanti teorici previsti dal documento vigente ai 640 del nuovo piano, con una riduzione pari al 62% e a 1.068 abitanti in meno. Significa alleggerire il carico urbanistico, non aumentare inutilmente la pressione futura su strade e servizi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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