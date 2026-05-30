L’Inter sta lavorando a un rafforzamento sulla fascia destra per la prossima stagione, puntando a un nuovo giocatore che non dipende dal futuro di Dumfries. La società ha avviato trattative indipendentemente dalle eventuali cessioni dei calciatori già in rosa. La strategia mira a potenziare il settore senza influenze dalle decisioni di mercato relative ai componenti attuali. Nessun dettaglio sui nomi coinvolti o sui tempi di conclusione delle trattative.

L’ Inter ha deciso di muoversi per ridisegnare la corsia laterale destra in vista della prossima stagione, mettendo nel mirino un rinforzo che non dipende in alcun modo dai movimenti in uscita dei big già presenti in rosa. Il club nerazzurro ha individuato in Marco Palestra, giovane rivelazione di proprietà dell’ Atalanta, il profilo ideale su cui investire per il presente e per il futuro. Secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni di mercato diffuse dai media specializzati, l’affondo per l’esterno italiano verrà sferrato a prescindere dal destino di Denzel Dumfries, blindando di fatto un reparto che la dirigenza vuole rendere ancora più competitivo a livello internazionale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - La mossa strategica dell’Inter sulla fascia destra: l’assalto a Palestra prescinde dal futuro di Dumfries

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