Nella giornata di mercato nerazzurra, si è svolto un lungo incontro tra le parti per discutere delle operazioni in corso. Il focus principale riguarda la fascia destra, con l’obiettivo principale che rimane un terzino dell’Atalanta. Oltre a questa trattativa, si parla anche di un possibile intreccio con un altro difensore proveniente da un club di Premier League. Tra le varie operazioni, si continua a monitorare anche la situazione di un giocatore in prestito, con l’obiettivo di rinforzare la rosa per la seconda metà della stagione.

Inter News 24 Mercato Inter, lungo vertice sul calciomercato nerazzurro: il terzino dell’Atalanta è l’obiettivo prioritario per la corsia. È durato circa tre ore e mezza il summit di mercato andato in scena ieri tra l’allenatore Cristian Chivu e la dirigenza dell’Inter. Come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, durante il lungo incontro non si è minimamente affrontato il tema legato al rinnovo di contratto del tecnico, questione per la quale è già stato fissato un appuntamento specifico per la prossima settimana. Il focus della riunione è stato interamente dedicato alle grandi manovre in entrata e in uscita già avviate dal club di Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, non solo Nico Paz: per la fascia destra il grande obiettivo è Palestra. L’intreccio con Dumfries

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