Martedì 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, in occasione degli 80 anni dalla fondazione della Repubblica Italiana. In questa giornata si ricordano gli eventi storici che portarono all’abolizione della monarchia e all’istituzione della Repubblica. Tra le iniziative previste, sono in programma cerimonie ufficiali e celebrazioni pubbliche in diverse città. La giornata è dedicata alla memoria della nascita dello Stato e all’approvazione della Costituzione.

Martedì 2 giugno, nel ricordo degli 80 anni della nascita della Repubblica che sancì anche la prima volta del voto alle donne, verrà pubblicato sulla piattaforma Distrokid il brano "Aspettando l’Italia", con testo e musica di Lorenzo Becattini (nella foto), canto e arrangiamento del musicista e scrittore Gianpaolo Cionini. L’illustrazione è stata realizzata dalla pittrice, scultrice e performer toscana Franca Pisani. "Aspettando l’Italia" vuole essere un omaggio all’Italia, nata con il Risorgimento e rinata con la Resistenza, in un momento storico in cui la memoria rappresenta uno strumento fondamentale di confronto e dialogo tra generazioni per la progettazione del futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Aspettando l’Italia", il brano di Becattini

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