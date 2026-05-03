Aspettando il Giro Fidanza | Vingegaard favorito Per aiutare i giovani in Italia serve una World Tour

Quando si parla del Giro d’Italia, gli occhi di Giovanni Fidanza si accendono immediatamente. L’ex ciclista bergamasco ha commentato la competizione e ha indicato il danese Vingegaard come il favorito. Fidanza ha anche sottolineato la necessità di una divisione più equilibrata delle squadre nella massima categoria del ciclismo per poter sostenere meglio i giovani italiani.

Quando a Giovanni Fidanza chiedi del Giro d’Italia, all’ex corridore bergamasco si illuminano gli occhi. La tendenza a confrontare la Corsa rosa con gli altri giri a tappe è sempre dietro l’angolo, ma Fidanza sa bene quale è il Dna della gara che in carriera gli ha regalato più di una soddisfazione: “Il Giro non ha mai perso fascino: forse è leggermente sotto al Tour per questioni di calendario, ma per gli italiani resta il Giro. Spesso è anche più spettacolare, con percorsi vari e pieni di insidie”. La partenza dell’edizione numero 109 si avvicina: venerdì 8 maggio dalla Bulgaria prenderà il via la corsa che prevede un percorso che misura 3468 chilometri con 48.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, presenti Pellizzari e CicconeL’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà... Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, Pellizzari e Ciccone all’attaccoL’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà...