asl bn il tour della prevenzione fa tappa nei comuni del distretti di san giorgio del sannio

La ASL Benevento sta portando avanti il Tour della Prevenzione, un'iniziativa che si svolge nei comuni del distretto di San Giorgio del Sannio. L’obiettivo è promuovere e diffondere i programmi di screening oncologici sul territorio provinciale. L’attività si inserisce nelle azioni di potenziamento dei servizi di prevenzione e si svolge senza soste, coinvolgendo le comunità locali. La campagna si concentra sulle visite di screening e sulla sensibilizzazione sui controlli preventivi.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue senza sosta il Tour della Prevenzione, l’iniziativa promossa dalla ASL Benevento nell’ambito delle attività di potenziamento e diffusione dei programmi di screening oncologici sul territorio provinciale. Nel mese di giugno il poliambulatorio mobile farà tappa nei Comuni afferenti al Distretto Sanitario di San Giorgio del Sannio, secondo il calendario allegato, con l’obiettivo di avvicinare ulteriormente i servizi di prevenzione ai cittadini, riducendo le distanze geografiche e facilitando l’accesso agli screening. L’iniziativa consente a donne e uomini rientranti nelle fasce d’età previste dai programmi di screening di aderire in modo libero e gratuito agli esami per la prevenzione dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto: Screening mammografico: donne 50–69 anni . 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Marzo Donna 2026: prevenzione itinerante e servizi potenziati per la salute femminile nel Sannio

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