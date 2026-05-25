Salute in movimento i camper della prevenzione dell’Asl Avellino fanno tappa a Pago del Vallo di Lauro
Sabato 30 maggio, i camper della prevenzione dell’Asl Avellino si fermeranno a Pago del Vallo di Lauro, presso l’area parcheggio del Municipio in via Passeggiata, dalle 9 alle 14. Saranno disponibili screening gratuiti su prenotazione per mammella, cervice uterina e colon.
Sabato 30 maggio i Camper della prevenzione arrivano a Pago del Vallo di Lauro. Appuntamento presso l’area parcheggio del Municipio in via Passeggiata, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, per offrire ai cittadini, su prenotazione, screening gratuiti della mammella, della cervice uterina, del colon. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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