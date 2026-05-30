San Giorgio del Sannio | nuovi animatori per il sociale tra gioco e natura

A San Giorgio del Sannio, sono stati selezionati nuovi animatori dedicati al sociale, con un focus su attività che combinano gioco e natura. Questi giovani si preparano a svolgere ruoli di supporto e organizzazione in progetti rivolti alle comunità locali. Il percorso formativo mira a sviluppare competenze nel coinvolgimento sociale attraverso attività ludiche e ambientali. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di selezione o sui nomi dei partecipanti.

?? Punti chiave Come può il gioco trasformarsi in uno strumento di pace? Chi sono i giovani che guideranno il sociale nel Sannio? Perché il Campo dei Monaci è stato scelto per la formazione? Come influirà questa nuova rete di volontari sulla comunità locale??? In Breve Evento tenutosi venerdì 29 maggio presso il Campo dei Monaci a San Giorgio del Sannio. Partecipazione di Padre Domenico Tirone e della Vice Sindaco Giovanna Annese. Collaborazione tra Sannio Social Academy, Cooperativa Immaginaria, . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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