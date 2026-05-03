Ascolti tv sabato 2 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 2 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Dalla strada al palco. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Il compagno Don Camillo. Su Canale 5 Amici. Su Italia 1 Kung fu Panda 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 2 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 2 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv sabato 2 maggio: Dalla strada al palco, Amici, Sapiens

Notizie correlate

Ascolti tv ieri sera, sabato 2 maggio 2026, dal Serale di Amici a "Dalla strada al palco Special" a "Sapiens" - Tutti i dati AuditelGli ascolti tv di ieri sera, sabato 2 maggio 2026, vedono protagonista Maria De Filippi con la settima puntata del Serale di Amici che si è conclusa...

Che cosa vedere in tv stasera, i programmi di sabato 2 maggio 2026, da Amici a "Dalla strada al palco Special" a "Sapiens"Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, sabato 2 maggio 2026, con la guida sui programmi dei principali canali Rai e Mediaset in prima serata e le...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Ascolti tv ieri (sabato 25 aprile), Amici Serale batte la finale di Canzonissima: tutti i dati Auditel; Ascolti tv 2 maggio, chi ha vinto la prima sfida tra Amici e Dalla strada al palco; Ascolti tv ieri sabato 25 aprile chi ha vinto tra Canzonissima, Amici, In altre parole e Kung Fu Panda; Ascolti tv 25 aprile 2026: Canzonissima (18.3%), Amici Il Serale (21.8%), Affari Tuoi (23.6%), La Ruota del...

Ascolti tv ieri 2 maggio 2026: share tv e dati AuditelAscolti tv ieri 2 maggio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri quale programma è stato il più seguito della serata di sabato 2 maggio. mam-e.it

Ascolti tv 2 maggio, chi ha vinto la prima sfida tra Amici e Dalla strada al palcoRai, Mediaset, La7 (e non solo): la sfida del piccolo schermo di sabato 2 maggio ha mescolato divertimento, sport e serie ... msn.com

Buonasera a tutti Serata di ascolti in compagnia di Mark Lanegan e il suo album di esordio “The Winding Sheet” pubblicatio nel 1990. A mio parere un grande esordio, in questo album di stampo folk/blues c’è anche uno dei miei brani preferiti di Mark, “M - facebook.com facebook

| “Los Angeles” ha superato 1 MILIONE di ascolti su #Spotify ! È la 10ª canzone dell’album Ma’ e la 6ª non singolo a raggiungere questo risultato! x.com