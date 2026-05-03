Ascolti tv ieri sera sabato 2 maggio 2026 dal Serale di Amici a Dalla strada al palco Special a Sapiens - Tutti i dati Auditel

Gli ascolti tv di ieri sera, sabato 2 maggio 2026, vedono protagonista Maria De Filippi con la settima puntata del Serale di Amici che si è conclusa con ben due eliminazioni a un passo dalla finale. Il talent si è scontrato in prima serata con film, fiction, programmi di informazione, talk politici e molto altro. Rai1 propone un nuovo appuntamento con Dalla strada al palco Special, mentre Rai2 punta sull’azione con The Rookie. Rai3 continua il suo percorso divulgativo con Sapiens – Un solo pianeta. Sul fronte Mediaset, Rete4 ripropone il classico Il compagno Don Camillo, Canale 5 accende il prime time con il Serale di Amici di Maria De Filippi e Italia1 sceglie l’animazione con Kung Fu Panda 2.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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