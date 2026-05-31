Ascolti tv ieri sabato 30 maggio chi ha vinto tra Gigi Stadio Maradona e Tutti i Sogni Ancora in Volo

Da virgilio.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli ascolti tv della prima serata di sabato 30 maggio 2026 premiano Canale 5 con Gigi Stadio Maradona – Una Notte a Napoli. Segue a ruota Rai 1 con Tutti i Sogni Ancora in Volo e conclude il podio del prime time Rete 4 con il western cult .continuavano a chiamarlo Trinità. Ecco tutti i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 23 maggio chi ha vinto tra Gigi D’Alessio e Massimo Ranieri Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Canale 5, Gigi Stadio Maradona – Una Notte a Napoli: 1.963.000 spettatori (16,9%); Rai 1, Tutti i Sogni Ancora in Volo: 1.559.000 spettatori (13,2%); Rete, 4 .continuavano a chiamarlo Trinità: 956. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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