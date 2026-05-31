Gli ascolti tv della prima serata di sabato 30 maggio 2026 premiano Canale 5 con Gigi Stadio Maradona – Una Notte a Napoli. Segue a ruota Rai 1 con Tutti i Sogni Ancora in Volo e conclude il podio del prime time Rete 4 con il western cult .continuavano a chiamarlo Trinità. Ecco tutti i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 23 maggio chi ha vinto tra Gigi D’Alessio e Massimo Ranieri Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Canale 5, Gigi Stadio Maradona – Una Notte a Napoli: 1.963.000 spettatori (16,9%); Rai 1, Tutti i Sogni Ancora in Volo: 1.559.000 spettatori (13,2%); Rete, 4 .continuavano a chiamarlo Trinità: 956. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri sabato 30 maggio chi ha vinto tra Gigi Stadio Maradona e Tutti i Sogni Ancora in Volo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ORACIÓN DE LA NOCHE DE HOY SABADO 09 DE MAYO DE 2026 | Oremos Juntos a Dios

Notizie e thread social correlati

Ascolti tv di ieri 30 maggio: chi ha vinto tra Gigi D’Alessio-Stadio Maradona e Tutti i sogni ancora in volo, dati in aggiornamentoI dati sugli ascolti tv di ieri sera, sabato 30 maggio, sono ancora in aggiornamento.

Ascolti tv 30 maggio 2026: Tutti i sogni ancora in volo, Gigi D’Alessio Stadio Maradona – Una notte a Napoli, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelSabato 30 maggio 2026, i programmi più seguiti in prima serata sono stati “Tutti i sogni ancora in volo” su Rai 1 e “Gigi D’Alessio Stadio Maradona –...

Temi più discussi: Stasera in tv (30 maggio), dallo spin-off estivo de I migliori anni, a Gigi D’Alessio al Maradona e Mario Tozzi con Sapiens; Tutto il Maradona canta con Gigi D’Alessio su Canale 5; Ascolti tv 28 maggio, ha vinto Forbidden Fruit (14.3%) contro Permette Alberto Sordi (13%); La scaletta del concerto dei Pooh su Canale 5: cantanti e ospiti all’Arena di Verona.

Ecco la #TopTen dei programmi più visti in primi serata nell'ultima settimana di maggio 2026. #AscoltiTv x.com

Ascolti tv di ieri 30 maggio: chi ha vinto tra Gigi D’Alessio-Stadio Maradona e Tutti i sogni ancora in volo, dati in aggiornamentoGli ascolti tv di ieri sera, sabato 30 maggio. Chi ha vinto tra Canale 5 con Gigi D'Alessio- Stadio Maradona e Rai1 con Tutti i sogni ancora in volo condotto ... fanpage.it

Ascolti tv sabato 30 maggio: Tutti i sogni ancora in volo, Gigi D’Alessio, SapiensAscolti tv 30 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it