Ascolti tv 30 maggio 2026 | Tutti i sogni ancora in volo Gigi D’Alessio Stadio Maradona – Una notte a Napoli Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Notizia in breve

Sabato 30 maggio 2026, i programmi più seguiti in prima serata sono stati “Tutti i sogni ancora in volo” su Rai 1 e “Gigi D’Alessio Stadio Maradona – Una notte a Napoli” su Canale 5. Tra le altre trasmissioni, sono stati trasmessi anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati di ascolto Auditel hanno rilevato una sfida tra i due programmi principali, ma non sono stati indicati i numeri di ascolto specifici.