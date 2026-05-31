Ascolti tv 30 maggio 2026 | Tutti i sogni ancora in volo Gigi D’Alessio Stadio Maradona – Una notte a Napoli Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da superguidatv.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 30 maggio 2026, i programmi più seguiti in prima serata sono stati “Tutti i sogni ancora in volo” su Rai 1 e “Gigi D’Alessio Stadio Maradona – Una notte a Napoli” su Canale 5. Tra le altre trasmissioni, sono stati trasmessi anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati di ascolto Auditel hanno rilevato una sfida tra i due programmi principali, ma non sono stati indicati i numeri di ascolto specifici.

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Ascolti tv   sabato 30 maggio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Tutti i sogni ancora in volo ” contro “ Gigi D’Alessio Stadio Maradona – Una notte a Napoli “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 30 maggio  2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv, ieri sera: Tutti i sogni ancora in volo vs Gigi D’Alessio Stadio Maradona – Una notte a Napoli  Auditel ieri sera, 30 maggio 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Tutti i sogni ancora in volo” contro “Gigi D’Alessio Stadio Maradona – Una notte a Napoli”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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