Ascolti tv di ieri 30 maggio | chi ha vinto tra Gigi D'Alessio-Stadio Maradona e Tutti i sogni ancora in volo dati in aggiornamento

Notizia in breve

I dati sugli ascolti tv di ieri sera, sabato 30 maggio, sono ancora in aggiornamento. Si confrontano le performance di una trasmissione su Canale 5 con Gigi D’Alessio e lo Stadio Maradona e una su Rai1 intitolata Tutti i sogni ancora in volo, condotta da Massimo Ranieri. I risultati definitivi non sono stati ancora diffusi, quindi non è possibile stabilire quale delle due abbia ottenuto il maggior ascolto.