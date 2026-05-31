Ascolti tv di ieri 30 maggio | chi ha vinto tra Gigi D'Alessio-Stadio Maradona e Tutti i sogni ancora in volo dati in aggiornamento
I dati sugli ascolti tv di ieri sera, sabato 30 maggio, sono ancora in aggiornamento. Si confrontano le performance di una trasmissione su Canale 5 con Gigi D’Alessio e lo Stadio Maradona e una su Rai1 intitolata Tutti i sogni ancora in volo, condotta da Massimo Ranieri. I risultati definitivi non sono stati ancora diffusi, quindi non è possibile stabilire quale delle due abbia ottenuto il maggior ascolto.
Gli ascolti tv di ieri sera, sabato 30 maggio. Chi ha vinto tra Canale 5 con Gigi D'Alessio- Stadio Maradona e Rai1 con Tutti i sogni ancora in volo condotto da Massimo Ranieri. Dati in aggiornamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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