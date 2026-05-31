Sabato 30 maggio, i principali canali televisivi hanno trasmesso una sfida tra grandi nomi della musica italiana. La gara ha coinvolto artisti noti, con ascolti elevati e grande attenzione da parte del pubblico. La trasmissione ha registrato numeri significativi, confermando l'interesse per le esibizioni dal vivo e le performance musicali. La competizione ha visto protagonisti artisti di rilievo, senza coinvolgere figure come De Martino o Scotti.

Una sfida tra titani della musica italiana quella firmata sabato 30 maggio dai principali canali televisivi. Rai 1 ha infatti rilanciato Massimo Ranieri, con il suo programma tra varietà, memoir e concerto Tutti i sogni ancora in volo. Il programma è in realtà una riproposizione, poiché era già andato in onda il 26 maggio e il 2 giugno del 2023. Un momento importante per ripercorrere il viaggio della lunga carriera dell’artista, che torna protagonista della prima serata tra performance dal vivo, racconti personali e momenti di intrattenimento che alternano leggerezza ed emozione. Canale 5 però “risponde per le rime” mandando in onda Una notte a Napoli, lo spettacolo di Gigi D’Alessio allo Stadio Maradona. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 30 maggio, sfida tra titani (ma non sono De Martino e Scotti)

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