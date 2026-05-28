Mercoledì 27 maggio, gli ascolti tv hanno visto protagonisti Stefano De Martino e Gerry Scotti. La serata è stata dominata da programmi di intrattenimento e film, molti dei quali non erano in prima visione. La fine dell’anno scolastico ha portato alla conclusione di fiction e trasmissioni, riducendo l’offerta televisiva rispetto ai giorni precedenti. La programmazione si è concentrata su contenuti già trasmessi, con protagonisti i due conduttori.

La serata televisiva di mercoledì 27 maggio è dedicata ai film e nemmeno in prima visione. La scuola sta finendo e così anche le fiction e le trasmissioni sono terminate o quasi. Restano i consueti appuntamenti con Chi l’ha visto? su Rai 3, dove si è parlato della scomparsa di Barbara Covi, con Realpolitik su Rete 4 e con Una giornata particolare su La7. Rai 1 ha trasmesso il film di e con Leonardo Pieraccioni, Pare parecchio Parigi, e Canale 5 ha risposto con Indiana Jones e il quadrante del destino. Su Italia 1 sono stati protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo con Tre Uomini e una gamba. Solo Rai 2 ha mandato in onda una puntata inedita di Mare Fuori 6 dove le tensioni tra clan dividono l’IPM: da una parte ci sono le tre sorelle, dall’altra Simone e i suoi alleati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 27 maggio: Stefano De Martino e Gerry Scotti, a dominare sono loro

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