I dati sugli ascolti televisivi di ieri, 19 maggio 2026, mostrano che la finale del Grande Fratello Vip ha ottenuto una buona audience durante la prima serata. Nello stesso orario, la serialità con Montalbano ha registrato una performance significativa. Nel corso della serata, si è verificato anche uno scontro tra i conduttori Scotti e De Martino, con confronti pubblici tra i due. Questi sono i principali eventi rilevati nei dati di ascolto diffusi ieri.

Gli ascolti tv di ieri, martedì 19 maggio 2026, vedono al centro dell'attenzione la finale del Grande Fratello Vip, in onda in prima serata su Canale 5. Ilary Blasi ha proclamato il nome del vincitore del reality e si è scontrata con Il Commissario Momtalbano, Belve Crime e altri programmi di punta sui principali canali Rai e Mediaset. Nella fascia dell'Access Prime Time. è andata in scena invece la consueta sfida tra La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti su Canale 5 e Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Ascolti tv ieri sera, la finale del Grande Fratello Vip Il reality di Canale 5 ha chiuso la stagione con una puntata ricca di colpi di scena, proclamando il vincitore di questa edizione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri 19 maggio 2026, dalla sfida tra finale del Grande Fratello Vip e Montalbano allo scontro Scotti - De Martino

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GARLASCO IN TV: CHI HA VINTO TRA ORE 14 SERA E QUARTO GRADO MILO CONTRO NUZZI

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