Ascoltare accordarsi unire le voci | sono queste le basi di una democrazia che vive grazie a ciascuno di noi

Un video del Piccolo Coro dell’Antoniano, intitolato «La Repubblica è un grande coro», è stato pubblicato su YouTube in occasione degli 80 anni della Repubblica. La clip mostra i membri del coro che cantano insieme, rappresentando l’unione delle voci. La celebrazione si svolge a Roma e coinvolge anche altre iniziative dedicate alla ricorrenza.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti «Ascoltare, accordarsi, contribuire»: il Piccolo Coro celebra l'anniversario con un brano inedito dedicato ai valori della nostra democrazia Roma, 29 mag. (askanews) – Gli 80 anni della Repubblica celebrati anche dal Piccolo Coro dell’Antoniano con il progetto «La Repubblica è un grande coro», il cui video è stato pubblicato online su YouTube. Il brano interpretato dall’Antoniano, diretto da Margherita Gamberini (e distribuito da Sony Music Italy) è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un’iniziativa che vuole leggere la storia della Repubblica e i valori della Costituzione come un’esperienza musicale collettiva dedicata alle bambine e ai bambini di tutta Italia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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