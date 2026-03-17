Claudio Marchisio ha commentato la situazione della Juventus, sottolineando il contributo di Spalletti nel rafforzare la squadra e menzionando Tonali come il profilo ideale per il mercato. Ha anche espresso curiosità riguardo a Vlahovic, senza fornire dettagli su motivazioni o possibili sviluppi futuri. La sua intervista si è concentrata su temi legati alla rosa e alle strategie di mercato del club.

Claudio Marchisio ha parlato di Juventus, di Spalletti, di mercato, di Tonali e di Vlahovic in una recente intervista. Vediamo cos’ha detto. Claudio Marchisio è stato intervistato da Tuttosport, e ha toccato diversi temi. Di seguito le sue parole.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! SULLA STAGIONE DELLA JUVE – «È un voto in stand-by. Perché se da una parte per crescere un gruppo vincente bisogna dargli tempo, sappiamo benissimo quanto il tempo si stia stringendo, e la Juve senza la Champions League avrebbe fallito l’obiettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marchisio sicuro: «Grazie a Spalletti ci sono le basi per tornare competitivi, uno come Tonali sarebbe l’acquisto ideale. Vlahovic? Sarei curioso di questo»

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