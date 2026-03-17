Marchisio sicuro | Grazie a Spalletti ci sono le basi per tornare competitivi uno come Tonali sarebbe l’acquisto ideale Vlahovic? Sarei curioso di questo
Claudio Marchisio ha commentato la situazione della Juventus, sottolineando il contributo di Spalletti nel rafforzare la squadra e menzionando Tonali come il profilo ideale per il mercato. Ha anche espresso curiosità riguardo a Vlahovic, senza fornire dettagli su motivazioni o possibili sviluppi futuri. La sua intervista si è concentrata su temi legati alla rosa e alle strategie di mercato del club.
Claudio Marchisio ha parlato di Juventus, di Spalletti, di mercato, di Tonali e di Vlahovic in una recente intervista. Vediamo cos’ha detto. Claudio Marchisio è stato intervistato da Tuttosport, e ha toccato diversi temi. Di seguito le sue parole.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! SULLA STAGIONE DELLA JUVE – «È un voto in stand-by. Perché se da una parte per crescere un gruppo vincente bisogna dargli tempo, sappiamo benissimo quanto il tempo si stia stringendo, e la Juve senza la Champions League avrebbe fallito l’obiettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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