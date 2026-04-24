Naomi Osaka trionfa a Madrid | il dritto fulminante che riaccende la terra

Naomi Osaka ha vinto il suo match a Madrid contro Camila Osorio, con il punteggio di 6-2, 7-5, sulla terra battuta. La giocatrice giapponese si è qualificata per il terzo turno, dove affronterà l’ucraina Anhelina Kalinina. La partita si è conclusa con un dritto potente di Osaka, che ha permesso di ottenere la vittoria in due set.

? Cosa sapere Naomi Osaka batte Camila Osorio 6-2 7-5 a Madrid sulla terra battuta.. La giapponese accede al terzo turno contro l'ucraina Anhelina Kalinina.. A Madrid, Naomi Osaka sconfigge Camila Osorio per 6-2 7-5, segnando il ritorno alla vittoria sulla terra battuta dopo undici mesi di attesa e aprendo il terzo turno contro Anhelina Kalinina. La giapponese ha dominato l’incontro sfruttando la potenza del dritto, che ha scavato solchi nel terreno di Madrid, specialmente considerando i 560 metri di altitudine del torneo. Nel primo set, Osaka ha costruito un vantaggio di 2-0 grazie a un servizio solido e a una gestione aggressiva della palla.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Naomi Osaka trionfa a Madrid: il dritto fulminante che riaccende la terra Notizie correlate Madrid Open: la sfida fisica che trasforma la terra in cementoIl Mutua Madrid Open si prepara a trasformare la natura stessa della competizione sulla terra rossa all’interno della Caja Mágica. Leggi anche: DGA Awards 2026 | Paul Thomas Anderson trionfa e punta dritto all’Oscar