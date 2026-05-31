Arteta rivela il motivo per cui Gabriel Magalhaes ha calciato un rigore

Gabriel Magalhães ha chiesto di calciare il quinto rigore durante la finale di Champions League persa ai rigori contro il Paris Saint-Germain. Mikel Arteta ha confermato che il difensore ha fatto questa richiesta, decidendo di assumersi la responsabilità. La scelta ha portato alla conclusione finale della gara, conclusa con la sconfitta ai rigori.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Mikel Arteta ha rivelato che Gabriel Magalhães ha chiesto personalmente di effettuare il quinto rigore decisivo dell’Arsenal nella sconfitta ai rigori della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Sabato l’Arsenal è stato battuto 4-3 ai rigori dopo un teso 1-1 alla Puskás Aréna di Budapest. Kai Havertz porta in vantaggio i Gunners, ma Ousmane Dembélé pareggia per il PSG su rigore nella ripresa prima che la squadra di Luis Enrique difenda il titolo europeo. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Alla fine Gabriel si è fatto avanti nel bisogno di segnare per mantenere in vita l’Arsenal, ma il difensore brasiliano ha fatto esplodere il suo tiro sopra la traversa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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