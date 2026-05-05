Su Insigne la minaccia dei tifosi del Pescara per il rigore non calciato | Chi ha tradito pagherà

Durante una partita di calcio, i tifosi della squadra ospite hanno rivolto minacce a un giocatore dopo che si è rifiutato di calciare un rigore contro il Padova. Il rigore, poi sbagliato da un altro giocatore, ha scatenato una reazione violenta tra il pubblico. Le autorità sportive stanno esaminando gli episodi e hanno avviato le procedure per identificare gli eventuali responsabili. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle forze dell'ordine.