Su Insigne la minaccia dei tifosi del Pescara per il rigore non calciato | Chi ha tradito pagherà
Durante una partita di calcio, i tifosi della squadra ospite hanno rivolto minacce a un giocatore dopo che si è rifiutato di calciare un rigore contro il Padova. Il rigore, poi sbagliato da un altro giocatore, ha scatenato una reazione violenta tra il pubblico. Le autorità sportive stanno esaminando gli episodi e hanno avviato le procedure per identificare gli eventuali responsabili. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle forze dell'ordine.
Davanti al rifiuto di calciare il rigore (poi sbagliato da un compagno) contro il Padova, la furia dei tifosi del Pescara non si è placata su Insigne, preso di mira insieme ad altri giocatori in un comunicato feroce, intriso di minacce: "Il conto più salato che si potrà presentare a chi tradisce e volta le spalle".🔗 Leggi su Fanpage.it
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