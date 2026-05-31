Un presepe è stato donato all’ospedale di Rovigo per il reparto di pediatria. L’opera, creata dall’artista Francesco Foti, sarà esposta ai bambini ricoverati, portando un messaggio di pace e speranza. La donazione mira a portare un sorriso ai piccoli pazienti e a rendere più accogliente il reparto durante tutto l’anno. La scelta di un presepe sottolinea l’importanza di arte e solidarietà senza limiti di stagioni.

Rovigo, 31 maggio 2026 La solidarietà e l’arte a braccetto tutto l’anno. Francesco Foti, artista, ha donato all’ospedale di Rovigo uno splendido presepe da esporre nel reparto di pediatria dell’ospedale, messaggio di pace e speranza per i piccoli pazienti. Alla cerimonia il direttore generale dell’Usl Mauro Filippi, l’assessore del Comune Michele Aretusini, Daniele Destro (azienda Trentin e Franzoso). ‘Un gesto che parla al cuore della nostra comunità’, ha detto Filippi quando Foti, che fa parte della polizia municipale, ha consegnato l’opera. ‘Ho accolto con gioia e gratitudine le sue parole la donazione di uno splendido presepe artigianale destinato al reparto di Pediatria dell’ospedale di Rovigo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arte e solidarietà senza stagioni, un presepe per piccoli pazienti

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