Nida in corsia | anche a Pasqua gioia e solidarietà per i piccoli pazienti

Durante il Sabato Santo, l’ospedale ha visto la presenza di clown e doni tra i reparti pediatrici, portando momenti di gioia e solidarietà ai piccoli pazienti. La iniziativa, promossa da Nida, si è svolta nei corridoi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli, coinvolgendo i bambini e le loro famiglie in un’atmosfera di spensieratezza e sostegno anche durante le festività pasquali.

Nida tra i corridoi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli con clown, doni e fantasia, un Sabato Santo di emozioni nei reparti pediatrici del Vanvitelli. Nella magia di un Sabato Santo che porta con sé il senso profondo dell’attesa e della rinascita, si è rinnovato il miracolo discreto della solidarietà. Tra i corridoi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli, laddove la fragilità dell’infanzia incontra quotidianamente la forza della scienza e dell’amore, la Nazionale Italiana dell'Amicizia ha scritto un’altra pagina di autentica umanità. Guidata dalla sua instancabile referente regionale Chiara Migliaccio, la Nida Onlus Campania ha fatto irruzione, con la delicatezza di chi sa entrare in punta di piedi nei luoghi del dolore, nei reparti di Ematologia e Oncologia Pediatrica e di Pediatria Generale. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Nida in corsia: anche a Pasqua gioia e solidarietà per i piccoli pazienti Nida in corsia: Sabato Santo di solidarietà per i piccoli pazientiNella magia di un Sabato Santo che porta con sé il senso profondo dell’attesa e della rinascita, si è rinnovato il miracolo discreto della... Leggi anche: Solidarietà e sorrisi in corsia, i vigili del fuoco donano uova di Pasqua ai piccoli pazienti del Policlinico