Nida in corsia | Sabato Santo di solidarietà per i piccoli pazienti

Sabato Santo si è trasformato in un giorno di solidarietà, con iniziative dedicate ai piccoli pazienti in ospedale. Durante questa giornata, sono state organizzate attività e momenti di vicinanza per i bambini ricoverati, portando un sorriso e un po’ di sollievo tra le pareti dell’ospedale. La giornata ha coinvolto volontari e personale sanitario, puntando a creare un’atmosfera più serena per chi si trova in condizioni di salute delicate.

Nella magia di un Sabato Santo che porta con sé il senso profondo dell’attesa e della rinascita, si è rinnovato il miracolo discreto della solidarietà. Tra i corridoi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli, laddove la fragilità dell’infanzia incontra quotidianamente la forza della scienza e dell’amore, la Nazionale Italiana dell'Amicizia ha scritto un’altra pagina di autentica umanità. Guidata dalla sua instancabile referente regionale Chiara Migliaccio, la Nida Onlus Campania ha fatto irruzione, con la delicatezza di chi sa entrare in punta di piedi nei luoghi del dolore, nei reparti di Ematologia e Oncologia Pediatrica e di Pediatria Generale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Solidarietà in corsia, poliziotti donano regali (e sorrisi) ai piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico SalesiL’iniziativa, nata spontaneamente tra gli operatori e sostenuta con entusiasmo dal Dirigente Vice Questore Aggiunto Piero D’Armi, testimonia il forte... Leggi anche: Solidarietà e sorrisi in corsia, i vigili del fuoco donano uova di Pasqua ai piccoli pazienti del Policlinico Argomenti più discussi: Nida in corsia: Sabato Santo di solidarietà per i piccoli pazienti - Napoli Village - Quotidiano di; Giornata Mondiale della Salute: l’olio extravergine di oliva alleato del benessere - Napoli Village -. Nida in corsia: Sabato Santo di solidarietà per i piccoli pazientiNella magia di un Sabato Santo che porta con sé il senso profondo dell’attesa e della rinascita, si è rinnovato il miracolo discreto della solidarietà. Tra i ... napolivillage.com Tra morte e vita, il significato profondo del Sabato Santo, giorno di silenzio e senza celebrazioniSabato Santo è il giorno del silenzio e della meditazione: Gesù nel sepolcro, l’attesa della Risurrezione e il senso della Veglia pasquale. famigliacristiana.it TRADIZIONI | A Vaccarizzo Albanese il Sabato Santo si rinnova un antico rito di guarigione, silenzio e tradizione - facebook.com facebook