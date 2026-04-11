Oggi si è svolta una cerimonia per consegnare degli encomi, che ha visto la partecipazione di agenti impegnati in diverse attività. Tra i riconoscimenti, quello per l’uomo salvato su un ponte e l’operazione antimafia portata a termine recentemente. La cerimonia ha coinvolto agenti di diversi ambiti, evidenziando il lavoro svolto ogni giorno per la sicurezza pubblica.

Non solo celebrazione, ma anche riconoscimento concreto del lavoro quotidiano. Nella cerimonia per il 174° anniversario della Polizia di Stato, uno dei momenti più significativi è stato quello dedicato alla consegna degli encomi e delle lodi al personale della provincia che si è distinto in servizio. A consegnare le pergamene il prefetto Emanuela Saveria Greco insieme al questore Francesca Montereali. Un passaggio che ha dato volto e storia a operazioni diverse, dal soccorso pubblico alle indagini più complesse. L’encomio solenne è stato conferito all’assistente capo Massimiliano Falso e all’agente Matteo Vetrugno per un intervento a Fano, il 18 ottobre 2024, quando riuscirono a salvare un uomo che aveva già scavalcato la ringhiera di un ponte sul Metauro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La consegna degli encomi. L’uomo salvato sul ponte e l’operazione antimafia. Agenti su tutti i fronti

Leggi anche: Tentativo di consegna di stupefacenti con droni: operazione degli agenti

25enne salvato dal suicidio a Foggia, intervento provvidenziale di due agenti su un ponteÈ stato evitato un dramma nella mattinata di sabato 24 gennaio a Foggia, dove un giovane di 25 anni è stato salvato dalla Polizia di Stato mentre...

Temi più discussi: La consegna degli encomi. L’uomo salvato sul ponte e l’operazione antimafia. Agenti su tutti i fronti; La Polizia a Lodi festeggia i suoi 174 anni di vita: più di 60 arresti negli ultimi 12 mesi; Strada irta contro le mafie, ma Bari vuole il riscatto: al Petruzzelli la cerimonia per i 174 anni della Polizia; Aumentano furti in casa e stalking a Macerata, in calo in provincia la malamovida e gli scippi.

Leccese premia gli agenti di Polizia metropolitana: dai furti d’uva sventati alla lotta ai rifiutiIl sindaco Vito Leccese ha presieduto la cerimonia di consegna degli encomi agli ufficiali e agli agenti della Polizia metropolitana distintisi per l’eccezionale impegno professionale e il senso del ... bari.repubblica.it

Encomi e benemerenze agli agenti della BassaSi è svolta anche nella Bassa la cerimonia della polizia locale in occasione della ricorrenza del patrono, San Sebastiano. Una manifestazione iniziata nel duomo di Guastalla, dove è stata celebrata la ... ilrestodelcarlino.it

È stato individuato dagli agenti della polizia locale di Vicenza l’uomo che, nei giorni scorsi, avrebbe molestato alcune ragazzine minorenni in zona Riviera Berica con ripetuti atti di esibizionismo. Il risultato dell’operazione di indagine è stata presentata que - facebook.com facebook

Rogoredo, il testimone: «Ho sentito un sparo. Ma gli agenti dissero che era un fuoco d’artificio» x.com