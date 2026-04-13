La stagione del FIA World Endurance Championship è ufficialmente ripartita con la 6 ore di Imola, la prima gara dopo il rinvio della 1812 km in Qatar. La competizione vede numerose novità e si preannuncia molto attesa, con le squadre pronte a sfidarsi su più fronti. Tra le protagoniste, la scuderia che punta a mantenere il titolo e a confermarsi leader nel panorama internazionale delle corse endurance.

Riparte una nuova imperdibile stagione con il FIA World Endurance Championship. Tante le novità alla vigilia della 6h Imola, prima competizione della serie globale riservata alle GT ed ai prototipi dopo il rinvio della 1812km Qatar. Un totale di 35 auto schierate da 14 costruttori differenti sono attesi in pista in ogni competizione. Il numero è destinato a salire per la 24h Le Mans che come accaduto nelle ultime stagioni accoglierà anche le ORECA 07 Gibson LMP2. Ferrari è l’auto da battere dopo aver vinto il titolo piloti e costruttori nel 2025 oltre chiaramente all’iconica maratona francese. Il marchio di Maranello sarà l’unico con tre auto in pista in ogni appuntamento: due ufficiali (n.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Ferrari prova a confermarsi regina su tutti i fronti

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