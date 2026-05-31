Arriva in Regione la risoluzione per impedire voli commerciali a Bresso Rosati Avs | L'uso dello scalo va regolato
La Commissione Territorio ha approvato all'unanimità una risoluzione che blocca l'apertura dell'aeroporto di Bresso ai voli commerciali. La proposta mira a regolamentare l'uso dello scalo, che finora non era destinato al traffico di linea. La decisione si basa su una richiesta di limitare le attività di volo commerciali nell'area, senza prevedere ulteriori sviluppi o modifiche all'uso attuale dell'aeroporto.
È stata accolta all'unanimità in Commissione Territorio la risoluzione per impedire l'apertura dell'aeroporto di Bresso (Milano) ai voli commerciali. Onorio Rosati (Avs): "Ci auguriamo che possa arrivare in Consiglio regionale entro la pausa estiva". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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