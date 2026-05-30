Il comitato ha manifestato sotto il Consiglio regionale chiedendo di garantire monitoraggi ambientali costanti e di bloccare ogni proposta di business aviation e aerotaxi. La richiesta si concentra sul mantenimento dell’attuale destinazione dell’aeroporto di Bresso, opposta alla sua trasformazione in un hub commerciale. La Regione si è schierata contro questa proposta.

Garantire monitoraggi ambientali permanenti e fermare ogni ipotesi di business aviation e aerotaxi. Sono le richieste del comitato, che ha manifestato sotto il Consiglio regionale per ribadire il "no" alla trasformazione dell’ aeroporto di Bresso in hub commerciale. "Abbiamo chiesto ad Arpa la rilevazione di dati e vibrazioni - ha raccontato Arturo Calaminici - L’agenzia si è resa disponibile, ma da oltre un mese il sindaco di Bresso ha messo tutto nel cassetto. Temiamo lo sfondamento di ogni regola, vale a dire il protocollo d’intesa del 2007, che stabilisce che non debba esserci alcun incremento né per tipologia né per volume di traffico". Il presidio è stato organizzato in occasione della discussione di una mozione presentata in Regione sul tema dell’aeroporto e del futuro del Parco Nord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "No ai voli commerciali a Bresso". Anche la Regione si schiera contro

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Voli dirottati scatta la protesta sulla pista

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