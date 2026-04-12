Torna a Gatteo Mare il festival dedicato alla cultura country | tra birra ballo e convivialità

A Gatteo Mare torna il Country & Beer Festival, un appuntamento ormai consolidato che richiama ogni anno appassionati di musica country e di socialità. Durante l’evento, si svolgono sessioni di ballo e si può degustare birra in un’atmosfera informale e conviviale. La manifestazione si tiene nel centro della località, attirando visitatori provenienti da diverse zone. La programmazione comprende spettacoli, workshop e momenti di incontro dedicati agli amanti del genere.

Torna a Gatteo Mare il Country & Beer Festival, l’evento che negli ultimi anni ha conquistato ballerini e appassionati di musica country. L’edizione 2026, in programma il 24, 25 e 26 aprile, conferma la sua collocazione nella nuova area eventi di viale Europa, adiacente al parcheggio multipiano.🔗 Leggi su Cesenatoday.it La Nazionale Cantanti torna a Gatteo MareLa Nazionale italiana Cantanti torna a Gatteo Mare, confermando un legame ormai consolidato che negli anni ha portato la località a essere... Torna il grande festival dedicato alla Carrà: il contest per i nuovi talenti riparte da SanremoLa grande novità di questa edizione è il lancio della Web tv di Rumore Bim Festival, una piattaforma scaricabile non solo su smartphone, ma su tutte...