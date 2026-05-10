Il festival di Legambiente dedicato agli insetti e alla biodiversità arriva in Brianza

Da monzatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Festival della Comunità Biodiversa si svolgerà il 15 e 16 maggio al Bosco delle Querce, coinvolgendo cittadini di diverse zone, anche oltre la Brianza. Promosso da Legambiente Lombardia, l’evento è gratuito e si focalizza sulla biodiversità e sugli insetti. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico su questi temi attraverso attività e incontri che si svolgeranno nelle due località coinvolte.

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Un festival per avvicinare i cittadini brianzoli e non solo, al tema della biodiversità. È questo l’intento del Festival della Comunità Biodiversa, manifestazione a partecipazione gratuita promossa da Legambiente Lombardia che si terrà il 15 e 16 maggio al Bosco delle Querce di Seveso e Meda.Una.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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