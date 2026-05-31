Arrampicata trionfo millimetrico a Alcobendas | volano Chu e Hunt

Notizia in breve

Durante una competizione di arrampicata ad Alcobendas, Chu ha vinto con un vantaggio di soli sei centesimi di secondo su Hunt. Nella finale femminile, Hunt ha stabilito un nuovo record personale. La gara è stata molto combattuta, con i concorrenti che hanno concluso a stretto giro di posta. Chu ha concluso la prova con un punteggio leggermente superiore a Hunt, assicurandosi la vittoria.