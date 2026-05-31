Arrampicata trionfo millimetrico a Alcobendas | volano Chu e Hunt
Durante una competizione di arrampicata ad Alcobendas, Chu ha vinto con un vantaggio di soli sei centesimi di secondo su Hunt. Nella finale femminile, Hunt ha stabilito un nuovo record personale. La gara è stata molto combattuta, con i concorrenti che hanno concluso a stretto giro di posta. Chu ha concluso la prova con un punteggio leggermente superiore a Hunt, assicurandosi la vittoria.
? Domande chiave Come ha fatto Chu a vincere con soli sei centesimi di vantaggio?. Quale record ha stabilito Emma Hunt durante la finale femminile?. Perché Matteo Zurloni è stato eliminato nei quarti di gara?. Cosa cambierà l'allenamento tecnico in vista delle Olimpiadi 2028?.? In Breve Chu vince con 4.75 secondi battendo Antasyafi per soli 0.06 secondi.. Emma Hunt stabilisce il record panamericano femminile con 6.08 secondi.. Jie Yang ottiene il bronzo maschile con un tempo di 4.86 secondi.. Zurloni eliminato nei quarti di gara da Shouhong Chu ad Alcobendas.. Shouhong Chu e Emma Hunt dominano la velocità ad Alcobendas: i risultati della Coppa del Mondo in Spagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Tecnica darrampicata: Oscillazione ad arco
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