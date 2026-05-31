A Alcobendas, in Spagna, si è conclusa la tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva. Nella disciplina speed, i vincitori sono stati due atleti provenienti da diverse nazioni. Un altro concorrente si è fermato ai quarti di finale. La gara si è svolta nel weekend e ha rappresentato una delle tappe preparatorie alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Ad Acolbendas (Spagna) si è conclusa la tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, a chiudere il weekend in terra iberica è stato lo speed (disciplina veloce che sarà grande protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Sul fronte maschile ha vinto il cinese Shouhong Chu, che in finale ha regolato l’indonesiano Robby Al Hilmi Antasyafi per sei centesimi (4.75 contro 4.81). Il 19enne è tornato al successo nel massimo circuito internazionale itinerante dopo la stoccata dello scorso settembre a Guiyang, mentre sul terzo gradino del podio è salito l’altro cinese Jie Yang (4.86 contro il 4.86 dello statunitense Zach Hammer). Il nostro Matteo Zurloni si è fermato nei quarti di finale, cadendo nel confronto con il poi vincitore Chu. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva, Chu e Hunt vincono lo speed di Alcobendas. Zurloni si ferma ai quarti in Coppa del Mondo

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