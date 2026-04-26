Arrampicata | tre giovani talenti volano ai nazionali di Arco

Tre giovani atleti della squadra Red Rock Ragusa si sono qualificati ai campionati nazionali di arrampicata che si terranno ad Arco. La loro qualificazione è avvenuta al termine del circuito regionale, che ha concluso le tappe di selezione. I tre rappresentanti della squadra sono stati scelti tra i migliori di questa fase, pronti a competere nella manifestazione nazionale. L'evento si svolgerà nella località italiana di Arco, nota per le sue strutture dedicate all’arrampicata.

? Cosa sapere Tre atleti Red Rock Ragusa qualificati ai nazionali di Arco dopo il circuito regionale.. Nino Branciforte, Enea Schininà e Nina Schininà disputeranno le prove a Ragalna.. Tre pass per i campionati nazionali di Arco sono stati assicurati agli atleti della Red Rock Ragusa durante il circuito regionale di arrampicata sportiva conclusosi tra il 25 e il 26 aprile con le prove di Boulder e Speed. Tra i vicoli che respirano sport e la determinazione di chi sfida la gravità, la notizia che arriva dalla palestra della Red Rock racconta di un settore giovanile in piena fioritura. Il weekend appena trascorso ha protagonisti giovani promesse che, con forza e precisione, hanno conquistato il diritto di misurarsi con l’élite nazionale nelle imminenti fasi di Ragalna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arrampicata: tre giovani talenti volano ai nazionali di Arco Notizie correlate Due giovani talenti a Sanremo: la voce di Irpinia sulle vetrine nazionali del FestivalMontemiletto, Avellino – La musica prodotta in Irpinia torna a essere protagonista sui palcoscenici nazionali. Leggi anche: Il rinnovo della Figc non basta: il calcio italiano deve ripartire da giovani e talenti nazionali