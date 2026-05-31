Arrampicata sportiva | successi per Chu e Hunt Moroni ottava

Da sportface.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il weekend ad Alcobendas, nella tappa spagnola della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, Chu e Hunt hanno vinto le prove di speed, mentre Moroni si è classificato ottavo.

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Il weekend di Alcobendas ha chiuso la tappa spagnola della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva con le prove della disciplina speed. A trionfare sono stati Shouhong Chu ed Emma Hunt. Bene Moroni. A chiudere il weekend in terra iberica è stato lo speed. Tra gli uomini il trionfo è andato al cinese Shouhong Chu, che in finale ha battuto l’indonesiano Robby Al Hilmi Antasyafi per sei centesimi, fermando il cronometro a 4.75 contro 4.81. Il diciannovenne è tornato al successo nel circuito internazionale dopo la vittoria di Guiyang. Sul terzo gradino del podio è salito l’altro cinese Jie Yang, vincitore sul nordamericano Zach Hammer. L’azzurro Matteo Zurloni si è fermato ai quarti di finale, cadendo nel confronto diretto con Chu. 🔗 Leggi su Sportface.it

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