Durante il weekend ad Alcobendas, nella tappa spagnola della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, Chu e Hunt hanno vinto le prove di speed, mentre Moroni si è classificato ottavo.

Il weekend di Alcobendas ha chiuso la tappa spagnola della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva con le prove della disciplina speed. A trionfare sono stati Shouhong Chu ed Emma Hunt. Bene Moroni. A chiudere il weekend in terra iberica è stato lo speed. Tra gli uomini il trionfo è andato al cinese Shouhong Chu, che in finale ha battuto l’indonesiano Robby Al Hilmi Antasyafi per sei centesimi, fermando il cronometro a 4.75 contro 4.81. Il diciannovenne è tornato al successo nel circuito internazionale dopo la vittoria di Guiyang. Sul terzo gradino del podio è salito l’altro cinese Jie Yang, vincitore sul nordamericano Zach Hammer. L’azzurro Matteo Zurloni si è fermato ai quarti di finale, cadendo nel confronto diretto con Chu. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Arrampicata sportiva: successi per Chu e Hunt, Moroni ottava

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