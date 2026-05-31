Dopo cinque ore di partita, Arnaldi ha battuto Collignon e si è qualificato agli ottavi. La sfida è durata molto tempo e ha richiesto grande resistenza fisica. Nel quarto set, un colpo decisivo ha invertito l’andamento del match, portando Arnaldi alla vittoria. La partita si è conclusa con il punteggio che ha favorito il giocatore italiano.

? Punti chiave Come ha fatto Arnaldi a resistere dopo cinque ore di battaglia?. Quale colpo magico ha cambiato le sorti del quarto set?. Perché questa vittoria segna un traguardo storico per il tennis italiano?. Chi sono gli altri azzurri pronti a sfidare i favoriti?.? In Breve Arnaldi vince sul Campo 14 dopo 5 ore e 3 minuti di gioco.. L'azzurro registra 4 ace e l'83% di punti vinti sulla prima di servizio.. L'Italia ha tre rappresentanti negli ottavi dopo il precedente del 2021.. Il belga Collignon ha vinto 22 vincenti durante il secondo set.. Matteo Arnaldi conquista gli ottavi al Roland Garros dopo una battaglia di cinque ore contro Collignon. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arnaldi piega Collignon dopo 5 ore: l’azzurro è agli ottavi

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