Al terzo turno di Roland Garros, Matteo Arnaldi affronta Raphael Collignon in una partita che può determinare l'accesso agli ottavi di finale. La sfida si svolge a Parigi e i due tennisti competono per un posto tra i sedici migliori del torneo. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 3° turno che vede di fronte per un posto negli ultimi 16 del Roland Garros 2026 il ligure Matteo ARNALDI e il belga Raphael Collignon per un posto in ottavi a Parigi. Occasione enorme sia per la fenice di Sanremo sia per il belga, che è letteralmente esploso in questa stagione. Entrambi cercano un ottavo di finale in una parte di tabellone in cui chiunque può aspirare all’ultimo atto, anche Arnaldi, anche Collignon. Il canadese Auger Aliassime e l’argentino Francisco Cerundolo non danno garanzie: ci si può credere con il ligure, con Cobolli e con Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Collignon, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’accesso agli ottavi

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