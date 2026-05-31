Armando vince a La Ruota della Fortuna con un colpo di coda l’ultimo round gli fa guadagnare 10mila euro

Armando ha vinto a La Ruota della Fortuna, ottenendo 10mila euro nell’ultimo round. Era rimasto in silenzio per tutta la puntata, ma con il colpo di coda finale si è riconfermato campione.

Era rimasto quasi silenzioso per tutta la durata della puntata ma alla fine, grazie all’ultimo round, Armando è riuscito a riconfermarsi campione a La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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