La puntata del 22 maggio de La Ruota della Fortuna è iniziata con la solita energia. I Fortuna Five hanno infatti suonato e cantato Born to be Alive, brano di fine anni ’70 che ha riportato Gerry Scotti indietro nel tempo. Poi solito intermezzo tra conduttori, dopo l’arrivo di Samira Lui. Il padrone di casa le ha ricordato del loro precedente incontro sulle scale. Lui le ha fatto un complimento, definendola uno splendido cigno, considerando l’outfit piumato. “Lei cosa mi ha detto, se lo ricorda?”, ha chiesto Gerry. La risposta ha fatto ridere tutti, perché gli ha chiesto se si fosse fonato i capelli. La replica non si è fatta attendere: “Capite cosa mi ha chiesto? Ma se non uso il phon da 60 anni (ride, ndr)”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui blocca i festeggiamenti: “toglie” 10mila euro alla campionessa

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