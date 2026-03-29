Paderno Dugnano fa festa alla Ruota della Fortuna | Andrea vince 200mila euro in una sera

A Paderno Dugnano, un residente ha vinto 200 mila euro in una serata alla trasmissione televisiva “La Ruota della Fortuna” trasmessa su Canale 5. La puntata ha visto il protagonista aggiudicarsi questa cifra durante la trasmissione, attirando l'attenzione sulla località nel corso della serata. Nessun dettaglio sul modo in cui si è svolta la vincita o sulle reazioni.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Ieri pomeriggio, in via Binda a Como, è andata in scena una storia che mescola. A Milano, per una rapina su un bus notturno, tre giovani sono stati condotti agli. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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